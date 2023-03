Corteo per Dax a Loreto, forze dell’ordine in allerta: incognita percorso e rischio disordini

Presidio a 20 anni dalla morte di Dax

Milano – Attenzione massima da parte delle forze dell’ordine per l’appuntamento di domani, sabato 18 marzo, in piazzale Loreto con la manifestazione che concluderà la 4 giorni di commemorazione per Davide “Dax” Cesare. Al ricordo del militante del centro sociale Orso ucciso a coltellate la notte del 16 marzo di vent’anni fa, si salda anche la commemorazione dell’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, due giovani militanti del Leoncavallo uccisi il 18 marzo del 1978.

Il timore è che nel corteo trovino spazio anche gli anarchici che protestano contro il 41 Bis, in sostegno alla lotta di Alfredo Cospito, e che hanno creato disordini e danneggiamenti nella manifestazione dell’11 febbraio scorso.

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha spiegato che la polizia metterà in campo "senso di responsabilità e competenza, per gestire al meglio queste manifestazioni che, tengo a precisare, qui a Milano hanno dato qualche segnale ma non abbiamo avuto momenti di assoluto disordine, fortunatamente, finora, grazie alla capacità di gestione".

Sull’iniziativa di sabato, per la quale sono previsti almeno 4.000 partecipanti, in arrivo da tutta Italia, c’è anche l’incognita del percorso che i manifestanti intendono seguire in corteo, non avendo gli organizzatori inoltrato alcun preavviso alla Questura. L’ipotesi è che il serpentone si sposti verso nord (viale Monza) e che possa scattare l’occupazione-lampo di qualche stabile vuoto.