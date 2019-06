Milano, 8 giugno 2019 - Daspo urbano per i rom che continuano a occupare abusivamente gli spazi cittadini. Il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della colazione con i cittadini del Municipio 7, che si sono lamentati della presenza di insediamenti abusivi nel quartiere, ha ventilato la possibilità dell’allontanamento coatto per affrontare il tema dei nomadi che vengono sgomberati ma poi continuano a tornare nelle zone verdi di Baggio.

Il Daspo urbano "sarebbe relativo ad alcuni spazi perché poi alla fine ritornano sempre nello stesso punto e bisogna trovare delle formule affinché non ritornino - ha detto ancora il sindaco -. Effettivamente vediamo che là dove ci sono i cittadini giustamente si lamentano, bisogna trovare delle formule diverse". Sala ha chiarito di non essere sicuro che la formula della chiusura dei campi nomadi sia quella vincente: “Nelle periferie questo tema è molto sentito. E dove ci sono i rom, poi alle elezioni la gente vota in un certo modo. Bisogna trovare formule diverse rispetto alla tradizionale successione di sgombero e rioccupazione dell’area, un metodo che non dà risultati soddisfacenti. Oggettivamente a Milano ci sono tremila nomadi e io non sono contrario alla chiusura dei campi, ma farla significa anche costringere queste persone a rimanere in giro". E dunque, ha concluso: "Stiamo cercando di capire se si può lavorare bene con un Daspo urbano e ne stiamo discutendo anche con il prefetto, Renato Saccone".