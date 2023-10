Dare voce ai libri nelle scuole. Patto per la lettura, tutti in campo

Letture ad alta voce in pubblico, nelle scuole elementari e negli asili con l’aiuto di 74 ragazzi del Marie Curie per invogliare i più piccoli instillando in loro la buona abitudine fin dalla più tenera età. Ma anche la partecipazione a Bookcity Milano, il grande evento di sensibilizzazione per tutti, sono alcune delle iniziative al via a Cernusco che si candida a diventare "Capitale della lettura". Un progetto che nasce dal "Patto per la lettura" che la giunta ha lanciato a febbraio proprio con l’obiettivo di mettere a punto un programma all’altezza del prezioso titolo. Anche gli insegnanti torneranno fra i banchi per imparare a firmare bibliografie accattivanti "adatte alle diverse fasce d’età", mentre la mostra "Vietato non sfogliare" a cura della onlus Area Torino accenderà i riflettori sulla lettura accessibile, ludica, senza limiti. Al lavoro ci sono tante forze, Comune, biblioteca, no-profit, scuole, centri di aggregazione giovanile e diversi esponenti del mondo letterario che risiedono in città, tutti uniti per la promozione del piano. Il programma entra nel vivo, tutte le iniziative si terranno da qui a dicembre. "È il primo importante passo del percorso necessario a ottenere il riconoscimento - dice Marco Erba, vicesindaco-scrittore con delega alla Pubblica istruzione -. Ringrazio le scuole, per la disponibilità dimostrata nel lavorare fianco a fianco per questo scopo comune: la promozione della lettura è un valore che va ben oltre l’aspetto culturale, perché contribuisce allo sviluppo del senso critico e alla formazione di una cittadinanza attiva in grado di ‘leggere’ il mondo in cui siamo immersi e di interpretarlo".

"Avviamo un cammino che metterà in rete associazioni, istituti scolastici, cittadini, istituzioni che si muovano insieme con l’obiettivo condiviso di farsi portatori di un messaggio fondamentale: il ruolo essenziale della lettura per la crescita dei ragazzi e dell’intera comunità -aggiunge il sindaco Ermanno Zacchetti -. Un’altra dimostrazione di come la nostra città sia sempre attenta alla promozione di istanze culturali, momenti significativi che permettano la costruzione di una società coesa e solidale". Dopo un corso in cattedra saliranno gli studenti delle superiori, a loro il compito "di stimolare l’interesse per la letteratura e l’apprendimento linguistico dei più piccoli". Bar.Cal.