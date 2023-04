Danze, canti e fiaccolata "Una vera festa"

Non solo la tradizionale fiaccolata, che partirà come sempre in piazza della Resistenza. Oggi tutto il centro storico sarà riempito da attività e associazioni già a partire dalle 18, grazie alla programmazione messa in piedi dall’Aned, dall’Anpi e dai Partigiani cristiani di Sesto San Giovanni per una vera e propria festa della Liberazione. Alle 18,30 piazza della Resistenza si animerà con le danze popolari a cura del centro sociale Silvia Baldina mentre, al termine della fiaccolata, dopo gli interventi dei presidenti Anpi provinciale Roberto Cenati e Aned nazionale Dario Venegoni, ci sarà una riflessione del presidio “Sesto per la pace”, che è stato composto un anno fa da 21 associazioni del territorio. Durante il percorso della fiaccolata per le vie della città, il corteo si fermerà in via Garibaldi per la deposizione di fiori al cippo dei partigiani e dei deportati. Per finire, la serata si chiuderà sempre in piazza della Resistenza con i canti resistenti grazie alla collaborazioni del coro Diversa Vox. "Era da tempo che le nostre tre associazioni desideravano recuperare lo spirito della festa della Liberazione con l’idea che la necessità di ricordare e ringraziare i nostri martiri si accompagni anche a una piazza popolare e vissuta".

Domani, per tutta la mattina, ci sarà invece la cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone alle lapidi cittadine. il ritrovo è in piazza della Resistenza per poi assistere alle 8,30 alla Messa nella chiesa dell’Assunta di via Cavour. Da piazza Petazzi partirà il pullman per il giro che toccherà tutte le lapidi cittadine. La cerimonia si concluderà al Monumento della Resistenza, insieme alle autorità, alle associazioni e a tutti i cittadini. La.La.