Raffiche di vento su Milano, danni ai tetti e rami caduti

Milano, 20 novembre 2024 – Raffiche di vento su Milano: si scoperchiano tetti e cadono rami d’albero. Sono una ventina gli interventi realizzati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, coordinati dalla sala operativa di via Messina.

In particolare i pompieri sono entrati in azione per tetti scoperchiati, rami di alberi caduti che hanno danneggiato alcune vetture parcheggiate e cartelloni pubblicitari. Fra le operazioni di soccorso effettuate è stata di particolare rilievo quella nel centro commerciale "Emilia" di Buccinasco, dove le forti raffiche di vento hanno danneggiato in maniera piuttosto importate il tetto.

I vigili del fuoco comunque hanno messo in sicurezza le aree interessate procedendo alle necessarie bonifiche. Fino ad ora, per fortuna, non si registrano danni a persone.