Danni per la tromba d’aria, sospesi alcuni pagamenti comunali

Via libera da parte della Giunta di Pregnana Milanese al primo provvedimento in favore di cittadini, attività produttive e commerciali, che hanno subìto danni in seguito alla tromba d’aria del 22 settembre e devono fare riparazioni. Condizione imprescindibile è quella di aver presentato la dichiarazione Rasda (Raccolta schede danni) come previsto dalla Regione Lombardia. "Come avevamo annunciato all’indomani della tromba d’aria abbiamo disposto la sospensione del pagamento dell’occupazione del suolo pubblico e dei diritti di segreteria per chi ha già presentato o dovrà presentare pratiche edilizie e amministrative per riparare i danni subiti - afferma l’assessore al bilancio Gianluca Mirra - parliamo di un contributo indiretto che può andare, a seconda dei casi, da qualche decina a diverse centinaia di euro".

Un mese fa il Comune di Pregnana, insieme a quello di Rho, era stato uno dei più colpiti con danni a edifici pubblici, come l’abbattimento di un albero all’interno del cortile della scuola primaria che aveva causato danni ai finestroni della palestra, abitazioni e anche aziende. Il Comune nell’immediatezza aveva fatto una raccolta di informazioni dei danni subiti per chiedere contributi qualora il Governo riconosca lo stato di calamità. In attesa dei fondi che potrebbero arrivare, l’amministrazione comunale sta facendo la sua parte per non lasciare soli cittadini e attività. "Abbiamo anche deciso di modificare in maniera permanente il Regolamento dell’occupazione del suolo pubblico - dichiara il sindaco - stabilendo che questa esenzione sia prevista ogni volta che vi saranno calamità naturali, speriamo ovviamente il meno volte possibili". Quest’ultima modifica dovrà essere ratificata dal consiglio comunale a novembre. Intanto la Giunta sta esaminando le schede Rasda ricevute per valutare ulteriori provvedimenti di sostegno.

Roberta Rampini