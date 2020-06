Prima hanno colpito alcune auto in sosta in viale Sarca, poi hanno accerchiato due ragazzi per rapinarli. A interrompere la baby gang è stato l’arrivo di una Volante della polizia ieri notte poco prima dell’1.30: i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei giovanissimi nel frattempo scappati. È un ragazzino di 15 anni, italiano, con precedenti, parte di un gruppetto di otto persone presumibilmente minorenni. Ed è finito in manette per rapina.

La polizia è stata allertata da alcuni cittadini nel cuore della notte, accortisi del raid tra viale Sarca e via Ansaldo: alcuni ragazzi stavano colpendo delle auto parcheggiate a bordo strada. Quando la Volante è arrivata sul posto, lo scenario nel frattempo era cambiato. Perché il gruppo si era stretto attorno a due giovani per rapinarli, prendendoli a pugni e schiaffi. Una delle vittime, un italiano di 18 anni, è stata colpita a uno zigomo e derubata di una cassa bluetooth, accanto all’amico di 17 anni. Alla vista della Volante, la baby gang si è data alla fuga: solo il quindicenne è stato acciuffato e arrestato. M.V.