Danni ad auto in sosta Diciassettenni nei guai

Se non avessero danneggiato alcune auto nel parcheggio pubblico di via Mazzini, tutto sarebbe filato liscio. Invece, due diciassettenni italiani sono finiti nei guai, dopo un’indagine della polizia locale di Cormano, che è riuscita a individuarli, partendo dalle testimonianze dei residenti e dai filmati delle telecamere sia di un’azienda privata sia del sistema di videosorveglianza comunale ai varchi stradali. Tutto è iniziato da uno dei due minori, che ha usato impropriamente i dati anagrafici e finanziari di un suo familiare maggiorenne per poter prendere, tramite un’app, un’auto di car sharing, affidandola al suo amico coetaneo e girando per Cormano. Dopo l’incidente in via Mazzini, di notte, l’auto si è allontanata verso Milano: grazie alle immagini, i vigili hanno individuato un mezzo appartenente a una società di autonoleggio. A seguire, la certezza che fosse veramente quello si è avuta il giorno seguente, quando i proprietari dei veicoli danneggiati hanno notato un’auto della stessa flotta ferma e incidentata in via Comasina a Milano, vicino a Cormano. I vigili hanno contattato così la società di car sharing, che ha fornito le generalità inserite e i dati Gps, che hanno consentito di confermare la presenza dell’auto nel parcheggio di via Mazzini all’ora dell’incidente. Le indagini hanno permesso di risalire al primo minore, affidato a una comunità terapeutica, e al secondo, in passato sempre nella stessa comunità. "Purtroppo sempre più spesso i minori riescono a sottrarre dati da documenti di familiari adulti, e a usarli per atti illeciti o pericolosi", spiega il comandante della polizia locale di Cormano, Marco Falconelli. I due minori dovranno rispondere di guida senza patente, sostituzione di persona e danneggiamento. Giuseppe Nava