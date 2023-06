Daniele, inghiottito nel nulla a Roma Un video ora riaccende le speranze

Un video postato sui social riporta all’attenzione il caso di Daniele Potenzoni, il 36enne autistico di Pantigliate scomparso il 10 giugno 2015 a Roma. L’uomo, che si trovava a Roma con altri pazienti del centro diurno di Melegnano per partecipare all’udienza di papa Francesco, sparì nella fermata del metrò della stazione Termini. Nonostante anni di ricerche e centinaia di segnalazioni in giro per l’Italia non è mai tornato a casa e i familiari non hanno più avuto sue notizie. Ora spunta un filmato in cui si sente una persona dal forte accento straniero dire: "Arnold Schwarzenegger nel film Terminator" e si vede un uomo nei tratti del viso molto somigliante a Daniele. Un altro video, postato sui social, ritrae lo stesso uomo sulle note di una canzone dell’Europa dell’Est. "Il nostro Daniele potrebbe essere finito nelle grinfie di qualcuno che se lo porta in giro per il mondo, sfruttando la sua fragilità, usandolo per chiedere elemosina in qualche spettacolino di strada o circense", ha detto il padre, Francesco Potenzoni, ripreso dalle agenzie. Anche il fratello Luca, sui social, si dice speranzoso che la segnalazione possa riaprire il caso.