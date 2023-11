Dall’Unione Europea mai una vera politica della casa oltre i proclami

Colombo Clerici*

Qualche giorno addietro il Comune di Milano ha tenuto un workshop per illustrare l’istanza presentata a settembre da Lione e da altre 40 municipalità, tra cui Milano, all’Unione Europea (UE) per chiedere che ponga fra le priorità della politica unionale il problema abitativo nelle grandi città. Si apre la questione “Housing for All”. Entro il 2050 si stima che quasi l’80% della popolazione mondiale sarà inurbata nelle metropoli. Già da oggi, città come Milano che dal 1980 perdevano abitanti, hanno invertito la tendenza. Si aggiunga il grave problema migratorio che creerà nel tempo crescente domanda da parte di coloro che, ai fini dell’abitazione, non solo non possono accedere al mercato, ma la casa non possono pagarsela, né in tutto, né in parte. Il problema abitativo nel nostro Paese non è circoscritto a Milano ma riguarda gran parte delle città. In tanti anni non ricordo che l’UE abbia mai esaminato in modo organico il problema casa, pure gravemente presente. Si è occupata di rigenerazione urbana, risparmio del suolo, fiscalità immobiliare, catasto. Ha previsto qualche intervento spot di recupero con i fondi del Pnrr. Nel giugno 2021 si è avuta la dichiarazione di Lisbona con l’obiettivo di sradicare il problema dei senzatetto entro il 2030: il solito proclama.

Mai una vera politica della casa per quelli che la casa non ce l’hanno. Nel sistema UE manca un’azione di governo in cui ci sia bilanciamento e una valutazione comparativa delle diverse politiche. Come si fa a governare per settori, compartimenti stagni, come fa l’UE? È il contrario del governo di una società che significherebbe adattare le risorse secondo un ordine di priorità che tenga conto di tutti i bisogni espressi da quella società (gli obiettivi), valutati comparativamente tra loro. In ottemperanza all’indirizzo imposto dalla politica unionale sull’efficientamento energetico degli edifici, per raggiungere il velleitario obiettivo di “net emissions zero 2050“, l’UE ha spinto l’Italia a investire finora qualcosa come 80 miliardi che, impiegati nel settore casa, avrebbero prodotto un aumento della offerta abitativa di 250300 mila alloggi tra nuovi e recuperati *Presidente Assoedilizia