Dall’oratorio all’ospedale. Lancia una scarpa al mister perde l’equilibrio e si ferisce

Un caso che purtroppo si aggiunge ai tanti che già le cronache locali e nazionali ci raccontano. Questa volta però l’epilogo è un po’ diverso perché l’aggressione all’allenatore avversario, per mano di un genitore rischia di costargli carissima. Il tentativo di lanciare una scarpa contro il mister gli provoca infatti una caduta che costringe un’ambulanza a intervenire e trasportarlo in ospedale.

È quello che è accaduto ieri mattina allo stadio Virgilio Oleotti di Melegnano al termine della partita tra Real Melegnano e Laudense Ausiliatrice, formazione appartenente a un oratorio di Lodi, nel Girone A della categoria Under 17 provinciale di Lodi. Veniamo ai fatti. Si gioca a Melegnano la sfida del Real Melegnano e Laudense Ausiliatrice, prima contro seconda, visto che i padroni di casa guidano la classifica con 26 punti e i lodigiani seguono a 25.

Al termine dei novanta minuti il risultato premia il Real Melegnano che si aggiudica lo scontro diretto per 2-0 e qui cominciano le tensioni in tribuna. Nel tragitto che porta le squadre dal campo agli spogliatoi un genitore/tifoso della Laudense inizia prima a inveire contro il mister avversario e poi passa direttamente ai fatti cercando di lanciargli una scarpa che si toglie apposta dal piede. Però non solo non colpisce l’allenatore, perché la mira è sbagliata, ma nello slancio scivola dai gradoni della tribuna sbattendo con violenza la schiena.

Gli altri genitori si accorgono subito della gravità della situazione e prima cercano di soccorrere il collega che però fatica a muoversi e lamenta parecchio dolore. Qualcuno allora chiama l’ambulanza che poco dopo arriva allo stadio melegnanese. I sanitari immobilizzano il ferito e dopo quasi un’ora di cure mediche lo trasportano al pronto soccorso dell’ospedale di Lodi dove gli vengono diagnosticate una serie di contusioni.

In tutto questo il mister avversario si è anche preoccupato di portare del ghiaccio al suo aggressore. Resta il fatto, grave, di un altro brutto episodio che vede protagonista un genitore, di fronte a ragazzi di 17 anni, che forse avrebbero anche il diritto di divertirsi e basta, cosa che per altro anche i genitori potrebbero fare, semplicemente guardando la partita dei propri figli.