Dalle ragazze alle nonne, foto in mostra

NOVATE MILANESE

Da oggi esposte più di cento donne di Novate in Villa Venino. Si intitola "Omaggio alle donne di Novate: il presente, la storia e il futuro", la mostra fotografica realizzata dal giornalista e fotografo Davide Falco e curata dall’artista Emanuele Gregolin. L’evento, patrocinato dal Comune di Novate, nasce dall’idea di rendere omaggio alla figura della donna, nella giornata a loro dedicata. È un percorso, spiegano gli organizzatori, suddiviso in tre momenti storici, da zero a 18 anni, dai 19 ai 55 e dai 56 in poi. Un modo per valorizzare le figure femminili che hanno caratterizzato il territorio, lo stanno ancora facendo e lo faranno. "È un’idea che mi è piaciuta subito e ho deciso di sostenere il progetto e la sua realizzazione", spiega Emanuele Gregolin. L’organizzazione è a cura della associazione mondodisabile.it. Negli anni proprio sulle tematiche femminili l’associazione ha organizzato e sta portando in giro per tutta l’Italia la mostra "Da quanto non lo fai?", il cui riferimento è l’esame di prevenzione del tumore al seno. La mostra a Villa Venino sarà inaugurata oggi alle 18 (fino a sabato 11 marzo). Sabato alle 17 è organizzato un tour nella Villa dedicato alle opere donate da alcune famiglie i cui parenti hanno dedicato importanti quadri a Novate. I dipinti riguardano in particolare Umberto Nichetto e Guido Bartolini, Rinaldo Invernizzi e Lapo Lani. Ingressi gratuiti. D.F.