Dall’arte urbana al degrado Il flop delle centraline dipinte

di Marianna Vazzana

MILANO

Nel migliore dei casi, l’opera d’arte urbana è sbiadita. Pallida copia di quel che era quasi 8 anni fa, dipinta con colori brillanti che a poco a poco si sono dovuti arrendere al tempo e alle intemperie. Sembrano invece soffocare i disegni ricoperti con scarabocchi o scritte, oppure tappezzati di adesivi o fogli abusivi. Il peggio è quando non c’è più nulla, perché la superficie che l’opera abbelliva è stata rimpiazzata. Questa la situazione delle 150 centraline semaforiche che nel 2015 erano diventate tele per 50 artisti coinvolti nel progetto “Energy box 2015“, ideato dallo street artist milanese Davide “Atomo“ Tinelli nell’ambito dell’iniziativa Urban Art Renaissance per rendere Milano una galleria metropolitana a cielo aperto, la prima in Europa. "Siamo andati a vedere le centraline dopo oltre 7 anni: sono profondamente cambiate. In peggio", evidenzia Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi. Non c’è più nessuna leonessa che ruggisce sulla centralina di via Francesco Sforza. Scomparsa anche la coppia dal “pensiero fluido“ (come riportava la scritta) in viale Elvezia, così come Giuseppe Verdi in piazza Scala. Dispersi pure il bruco fucsia di piazza Argentina e lo scimpanzè dagli occhi dolci in viale Zara.

Ancora: in corso Venezia, le centraline hanno perso smalto e sono piene di adesivi come in corso Buenos Aires. In certi casi il decadimento è stato graduale, dagli adesivi alle scritte. Fino alla rimozione. "Ciò che ho notato, soprattutto – dice al Giorno Atomo Tinelli – è che senza alcun avviso moltissime centraline sono state sostituite, eliminando opere d’arte che si sarebbero potute salvare, creando magari una galleria altrove. Se il menefreghismo parte dall’alto, a maggior ragione arriva l’incuria anche dal basso". Minoletti conclude: "Anche un progetto di valorizzazione urbana attraverso la street art necessita di una strategia di cura e di mantenimento, altrimenti i luoghi decorati diventano punti di degrado urbano, eliminando la funzione originaria del progetto che è quella di portare bellezza nei quartieri e lungo le vie".