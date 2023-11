Dalla domotica all’informatica

Si tiene online venerdì l’Eures Italy for Employers’ Day 2023 – Skills at work, l’evento della rete Eures che fa incontrare le aziende europee alla ricerca di personale e i candidati. Durante l’iniziativa, dalle 10 alle 16, per le persone sarà possibile consultare le offerte di lavoro in Italia e in UE e candidarsi. Anche il team Eures Milano e il servizio d’incontro domanda e offerta di Afolmet saranno presenti virtualmente con offerte per lavorare in Italia e nell’area metropolitana milanese. In particolare si cercano un consulente informatico, con esperienza nella progettazione e configurazione software, management consultant nel settore servizi, elettricisti con esperienza in domotica e idraulici esperti nell’installazione di caldaie a condensazione. Per partecipare occorre registrarsi come job seeker sulla piattaforma europeanjobdays.eu. Per informazioni è possibile scrivere a eures@afolmet.it. Nell’ambito delle nuove professioni legate a sostenibilità e ambiente, Afol Metropolitana in collaborazione con l’associazione ReAgire ha organizzato il recruiting day per QTech Engineering, che si tiene mercoledì 29 novembre, dalle 10 alle 12, nello spazio dell’associazione in via Antonio Bezzola 6 a Milano. La società del settore telecomunicazioni e ingegneria edile ricerca geometri, periti informatici e addetti ai servizi generali da formare e assumere. A Melzo il 29 novembre presso la sala consiliare del Comune, dalle 10 alle 12.30, si terrà un focus sulla parità di genere. A seguire si terrà lo speed date lavoro con le ricerche professionali selezionate da Afolmet e da Adecco, dedicate prevalentemente alle donne, e si potrà sostenere un colloquio di preselezione e la segnalazione alle aziende del territorio dell’area Adda Martesana. Maggiori informazioni su afolmet.it