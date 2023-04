Dalla Cina alla Milano Design Week: porte aperte a una nuova storia

Allo spazio Art Lab di via Tortona 4 si è inaugurata la mostra Door to Door. La rassegna, promossa dall’azienda 3D Unpainted Door, è curata dal designer Kent Wong e dal direttore creativo Rain Lin, con un team internazionale. Door to Door si ispira al concetto di “una porta, un mondo” e mette in luce le nuove tendenze nella società cinese e come i valori tradizionali su cui si basa la sua cultura millenaria sono stati reinventati in chiave moderna per soddisfare nuovi bisogni. Un salto nella Cina di oggi, per comprendere come il design internazionale può contribuire al cambiamento. Le nuove generazioni di cinesi esplorano nuovi modi di pensare: nascono così richieste e bisogni che non vogliono solo assimilarsi ai canoni occidentali ma preferiscono inoltrarsi e reinterpretare il secolare patrimonio della tradizione cinese. La percezione dell’abitazione è radicalmente cambiata e le nuove generazioni approcciano la casa in modo differente. L’installazione mette in mostra una sequenza di porte in un percorso interattivo che permette al visitatore di scoprire nuovi riferimenti, un ponte culturale con il design occidentale attraverso sei porte: “Opera cinese”, “Tiglio della carta”, “Porcellana Guangcai”, “Cultura del tè cinese”, “Creazioni culturali dal Museo Nazionale”, e “Musica Nanguan”.