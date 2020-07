Due eventi cinematografici nel fine settimana. Stasera, alla Cascina Caremma di Besate si potrà assistere alla proiezione del film “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores. Il film fa parte della rassegna “Cinema In Cascina. Questa terra è la mia terra. Incognita. La non rassegna per chi non si rassegna”, di AltroveQui, associazione culturale di Besate. La serata inizia alle 20 con la cena, mentre alle 22 si terrà la visione del film.

Cena e film costano 26 euro, mentre il solo biglietto del film costa 6 euro (ridotto 5). Prenotazione obbligatoria allo 029050020. Domani, alle 21.30, nel cortile del Castello di Abbiategrasso sarà il turno del film "Raffaello, il principe delle arti" di Luca Viotto. Terzo appuntamento della rassegna “Cinema Al Castello”. L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni allo 0294692458 oppure allo 0294692468. I biglietti si potranno ritirare la sera della proiezione dalle 20 alle 21.

Francesca Pannone