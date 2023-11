Dal Pirellone soldi alle scuole a scopo di lucro. Proteste dall’opposizione: prima le no profit

Regione Lombardia riconoscerà contributi economici anche alle scuole dell’infanzia con scopo di lucro. È quanto prevede un provvedimento approvato ieri dalla maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale in occasione della legge di revisione normativa ordinamentale. Nel dettaglio, viene modificato l’articolo 7 della legge 19 del 2007, quello che fino a ieri recitava: "La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie". D’ora in avanti varrà la nuova formulazione, nella quale si fa riferimento alle "scuole paritarie non comunali", una dizione onnicomprensiva. Ad oggi le scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali senza fini di lucro che ricevevano il contributo regionale erano 1.300. A queste si aggiungeranno 100 scuole a scopo di lucro. Da qui la protesta del Pd: "Dalla maggioranza che governa la Regione è arrivato un brutto colpo alle scuole paritarie no profit che già non hanno vita facile per via dell’aumento dell’inflazione e dei costi energetici. È stato infatti vano il nostro tentativo di impedire l’estensione del già magro budget annuale di 8 milioni, destinato finora alle sole scuole no profit, anche alle scuole che hanno scopo di lucro – dichiara il consigliere regionale Davide Casati – nonostante a livello nazionale si stabilisca che i contributi devono essere erogati in via prioritaria alle private paritarie che svolgono servizio scolastico con modalità non commerciale".

Gi.An.