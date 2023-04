Dal Pd a FdI, Baffi guida la Commissione Sanità

La nuova presidente della Commissione terza del Pirellone, alla Sanità, è Patrizia Baffi da Codogno, rieletta con Fratelli d’Italia dopo una traversata dell’aula del Pirellone nel primo mandato. Ci entrò nel 2018 col Pd, spuntandola per una manciata di preferenze su Federico Moro, militante storico dei dem nel Lodigiano. Baffi s’era iscritta nel 2013, folgorata da Renzi, e abbandonò il Pd nel 2019 per aderire a Italia viva. Il salto a destra, anticipato nel 2020 dalla sua elezione alla presidenza della commissione d’inchiesta sul Covid coi voti della maggioranza e le proteste di Pd e 5 Stelle, risale a due anni fa. Tempi non sospetti, rispetto ad altri passaggi più a ridosso del boom di FdI, che alle regionali di febbraio ha quintuplicato il 4% del 2018. Anche stavolta Baffi ha fatto fuori un “big”: con 2.647 preferenze ha soffiato l’unico seggio incassato dal centrodestra nel Lodigiano all’ex assessore Pietro Foroni, che ne prese 3.052 ma scontava il calo della Lega.

Che ieri ha incassato la vicepresidenza della terza commissione con Roberto Anelli, mentre segretaria è stata eletta Carmela Rozza del Pd, votata dai consiglieri di Azione-Iv ma non da Luca Ferrazzi: i 4 consiglieri della lista Moratti non partecipano al voto "per i ruoli riservati alle minoranze" nelle nove Commissioni permanenti del Consiglio regionale in protesta contro "l’ingordigia del Partito democratico". Ieri sono stati eletti gli uffici di presidenza delle prime cinque: alla prima l’ex assessore al Bilancio della Lega Davide Caparini, vice Chiara Valcepina di FdI e segretario Pietro Bussolati del Pd; alla seconda, Affari istituzionali, Matteo Forte di FdI con vice Angelo Orsenigo del Pd e segretaria Marisa Cesana (Lista Fontana); alla quarta, Attività produttive, FdI con Marcello Ventura, vice Silvia Scurati della Lega e segretario Onorio Rosati (Avs); la quinta, Infrastrutture e mobilità, a Forza Italia con Jonathan Lobati, vice Giuseppe de Bernardi Martignoni di FdI e segretario Gigi Ponti del Pd.

Oggi tocca alle altre quattro commissioni permanenti e alle cinque speciali. Da indiscrezioni FdI dovrebbe prendersi la presidenza della settima (Cultura) con Anna Dotti, e di quelle speciali Svizzera e confini (con Giacomo Zamperini) e carceri con Alessia Villa. All’opposizione, cui tradizionalmente toccava la presidenza di quest’ultima, resterebbe l’Antimafia con Paola Pollini dei 5 Stelle. Alla sesta Commissione (Ambiente) è quotato Alessandro Cantoni (Lista Fontana), alla Lega dovrebbero andare la presidenza della speciale all’Autonomia con Giovanni Malanchini, dell’ottava (Agricoltura) con Floriano Massardi e della nona, al Sociale potenziata con materie del Welfare come le Rsa, prenotata per Emanuele Monti. La commissione al Pnrr sarebbe di FI, presidente l’ex assessore al Welfare Giulio Gallera. Giulia Bonezzi