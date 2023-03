Dal giudice più domande ai periti E il Pat "schiera" Pregliasco e Galli

A oltre tre anni dall’inizio di una pandemia che, tra le pieghe della tragedia, annoverò anche la “strage dei nonni“, oltre 700 anziani deceduti nelle Rsa lombarde, il gip Marta Pollicino, sul fascicolo Pio Albergo Trivulzio, riformula, ampliandoli, i quesiti sui quali i periti dovranno dare parere tecnico-scientifico, spiegando cosa è successo nelle residenze sanitarie assistite, come si è diffuso il virus e quanto poteva essere evitato. "Indicare nel periodo tra il primo febbraio 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno il numero dei soggetti positivi al Covid all’interno del Pio Albergo Trivulzio, facendo distinzione tra gli ospiti degenti e il personale dipendente", è il primo quesito, riformulato nell’udienza di ieri davanti al gip che ha accolto la richiesta avanzata dal legale dell’associazione “Felicita“ dei familiari delle vittime. Non si indagherà più, quindi, sul periodo che va dal febbraio del 2020 al giugno dello stesso anno, ma fino al 31 dicembre.

Tutti i contagiati in quel lasso di tempo dovranno essere ulteriormente suddivisi per età, reparto di degenza, mansioni di servizio, periodo di insorgenza del contagio, della sua manifestazione, durata della malattia, patologia di decesso e altri indicatori. In secondo luogo, gli esperti dovranno indicare la normativa primaria e secondaria adottata dalle autorità competenti, anche regionali in merito all’emergenza, evidenziando se le misure cautelari adottate all’interno della struttura fossero state applicate e implementate in conformità alla normativa. Quelle già in vigore o raccomandate dalla comunità scientifica, poi, dovranno essere comparate con quelle messe in atto dalla struttura. Nella perizia, infine, si dovrà indicare se il contagio o il decesso, nei pazienti e dipendenti della struttura, e dunque la propagazione del virus, sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi o al contrario esclusa con alto grado di credibilità logica o credibilità razionale. I lavori prenderanno il via il 3 aprile e gli esperti avranno 180 giorni di tempo per rispondere ai quesiti. Intanto il Pio Albergo Trivulzio ha nominato un collegio tecnico per la difesa composto da 9 esperti di altissimo livello tra cui l’infettivologo Massimo Galli e Fabrizio Pregliasco docente in Igiene Generale e Applicata, sezione di Virologia, all’Università degli studi di Milano. "Siamo fiduciosi che questo supplemento di indagine consentirà di mettere definitivamente nero su bianco la correttezza dell’operato del direttore generale Giuseppe Calicchio e del personale del Pio Albergo Trivulzio nel periodo drammatico dello scoppio della pandemia", dichiara l’avvocato Vinicio Nardo. L’udienza per l’esame in contraddittorio è fissata per il 18 dicembre.

Anna Giorgi

mail: [email protected]