Dal Friuli alla Sardegna, in mostra il cuore d’Italia

Da nord a sud, dal Friuli alla Sardegna. Sette giovani esploratori hanno percorso le Terre Alte d’Italia alla scoperta dell’autenticità di luoghi, persone e tradizioni che vivono le nostre montagne. Un viaggio emozionante fatto di paesaggi e storie visibile in Triennale fino al 10 aprile nella mostra “Va’ Sentiero | Uno sguardo lungo 8.000 km”, organizzata dall’Associazione Va’ Sentiero. Le 100 opere esposte compongono un racconto per immagini che documenta l’incredibile avventura intrapresa dai ragazzi lungo il Sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo, lungo l’intera dorsale montuosa del Paese. "Il viaggio a cui ci siamo dedicati anima e corpo per raccontare una parte di Paese poco conosciuta, ci ha dato molto più di quanto ci potessimo aspettare – racconta Sara Furlanetto, fotografa e co-founder di Va’ Sentiero".