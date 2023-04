"Dal Covid alle nuove emergenze: vicini agli ultimi"

"Ho scelto di lavorare con Emergency per fare medicina sul territorio, per aiutare chi non ha accesso alla sanità di base". Giulia Russo, specialista in medicina interna, fa parte dello staff sanitario dell’ambulatorio mobile di Emergency. Prima di approdare al Polibus è stata per anni in prima linea negli ospedali pubblici, tra Milano e Brescia. "Lavorare qui è anche una scelta di vita – racconta – perché a Milano ci sono tante persone che hanno bisogno di sostegno".

Chi sono le persone che si rivolgono al vostro ambulatorio?

"Sono principalmente stranieri ma non mancano gli italiani, regolarmente iscritti al sistema sanitario o con difficoltà di iscrizione perché senza fissa dimora o per altre barriere amministrative e logistiche. Pensiamo ad esempio a chi rimane temporaneamente senza un medico di base, oppure ad anziani e persone con problemi di mobilità in carico a un medico troppo lontano e difficile da raggiungere. A tutti garantiamo medicina di base e prestazioni infermieristiche, come le medicazioni. Progetti come questo hanno un valore sociale anche perché evitano l’intasamento del pronto soccorso".

Quali sono le principali patologie?

"Per la maggior parte sono patologie osteo-muscolari o patologie più generali, di interesse della medicina di base. Ad esempio sono molto frequenti controlli sul diabete, casi di ipertensione arteriosa".

Potete prescrivere farmaci?

"Per anni Emergency ha avuto una convenzione con la Regione Lombardia che ha reso possibile la prescrizione di accertamenti a persone senza codice fiscale o con lo status di straniero temporaneamente presente. La convenzione poi è scaduta, e siamo in attesa di rinnovo. Per la prescrizione di farmaci e accertamenti dobbiamo quindi appoggiarci ad altre strutture sanitarie. Nell’ambulatorio mobile abbiamo una piccola farmacia, e possiamo somministrare una prima terapia".

Andrea Gianni