Dal Comune ai testamenti del sodalizio

Tutti i cittadini italiani possono esprimere in vita l’assenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le dichiarazioni di volontà. Le modalità per farlo sono diverse: ci si può rivolgere all’ufficio anagrafe del proprio Comune, contestualmente al rilasciorinnovo della carta d’identità, alle sezioni provinciali dell’Aido o agli sportelli Asl. La volontà viene registrata nel Sistema Informativo Trapianti ed è consultabile in tempo reale durante ogni processo di una donazione di organi o tessuti per la verifica di una eventuale espressione in vita del soggetto. Quelle depositate nel Sistema informativo trapianti al 31 dicembre 2022 hanno superato in Italia quota 14 milioni e mezzo: 72% i consensi e 28% le opposizioni. Il momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità negli uffici anagrafe dei Comuni è sempre più il canale privilegiato per esprimere la propria volontà sulla donazione. Le dichiarazioni di volontà registrate all’anagrafe rappresentano infatti quasi l’89% del totale delle manifestazioni del sistema. Poi ci sono i testamenti olografi di Aido (9,8%), mentre una percentuale molto bassa (l’1,3%) è raccolta dagli sportelli di Asl.

"Servirebbe una maggiore sensibilizzazione sull’importanza della donazione, sgomberando il campo dalle tante fake news che circolano, come la confusione fra la morte celebrale, in cui non è rilevata alcuna attività vitale ed è possibile il prelievo di organi, e il coma, che indica un paziente vivo e dove non è mai possibile il prelievo di organi" puntualizza Maurizio Sardella, presidente di Aido Milano.

A.L.