Dai video social ai raid veri Arrestato baby rapinatore

Nel 2021, era ai margini del gruppo di baby rapinatori smantellato dalla polizia con l’operazione Bad Kids: le indagini sui profili social dei presunti componenti della gang di San Siro avevano intercettato un video in cui si era fatto riprendere con pistola in pugno e passamontagna. All’epoca, di anni ne aveva 15: l’inchiesta, che si era conclusa con il collocamento di quattro suoi coetanei in comunità, non aveva accertato un coinvolgimento diretto in nessuno dei sei colpi andati in scena nel giro di pochi mesi tra CityLife e via Massena.

Evidentemente, il ragazzino ha approfittato del vuoto generato dallo smantellamento della banda per passare dalle pose da duro su Instagram ai colpi veri e propri. Prova ne è il fatto che ieri gli agenti del commissariato Sempione, coordinati dal dirigente Andrea Migliasso, lo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale dei minorenni. Il provvedimento lo accusa di tre episodi avvenuti nel settembre scorso. Il primo è andato in scena all’Arco della Pace: in quell’occasione, avrebbe cercato di rubare il portafogli a un diciassettene, colpito al volto da un cazzoto che gli ha provocato un momentaneo svenimento e traumi guaribili in 17 giorni. Sempre la stessa sera, un paio d’ore dopo, il baby rapinatore avrebbe preso di mira un quindicenne, preso a pugni in faccia (un dente rotto) e derubato della felpa. L’ultimo raid è datato 22 settembre: un sedicenne è stato bloccato nel parco Vergani in zona Pagano, minacciato con un coltello e depredato di 70 euro, bancomat e tessera Atm.