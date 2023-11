Dai fiori allo stalking. Gli inviti su Instagram e le foto sotto casa: "Succede una guerra"

Una ha smesso per un periodo di andare a lavorare e si è trasferita dal padre per aggirarne i pedinamenti. L’altra è stata addirittura licenziata, dopo aver discusso più volte coi proprietari del negozio per le telefonate continue. La persecuzione di Antonio Cataldi ha avuto effetti dirompenti sulle vite di due ragazze, stando all’ordinanza di custodia cautelare che nei giorni scorsi lo ha portato in carcere a Poggioreale: inizialmente il gip Giulio Fanales aveva disposto i domiciliari, ma il rifiuto dei genitori del trentottenne romano ad accoglierlo in casa ha reso inevitabile l’aggravamento della misura. Le indagini dei poliziotti del commissariato Ticinese, coordinati dall’aggiunto Maria Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo e guidati dal dirigente Alessandro Chiesa, hanno ricostruito due distinti episodi di atti persecutori, anche se dagli atti emerge che Cataldi avrebbe adottato la stessa tecnica nei confronti di altre 13 donne in diverse Regioni e che lo scorso 4 novembre è stato denunciato nella Capitale da una ragazza che sarebbe stata attirata in un hotel, strattonata per il collo e presa a schiaffi; senza contare i precedenti dal 2014 in avanti per stalking, sequestro di persona, lesioni e truffe.

Il primo caso milanese risale all’estate del 2022, quando l’uomo contatta Francesca (nome di fantasia) su Instagram e le invia un mazzo di rose con un biglietto: "Penso che la curva più bella di una donna sia il suo sorriso". A quell’omaggio floreale seguono inviti a fare colazione insieme e acquisti di voucher per parrucchieri e chirurghi estetici. A quel punto, la giovane cerca di uscire dalla spirale, ma Cataldi si fa minaccioso, inviandole in un’occasione foto della Centrale, di San Vittore e dell’androne del palazzo in cui vive per darle conto della sua presenza in città: "Succede una guerra", le scrive. Un anno dopo, il 26 settembre scorso, tocca a Chiara, agganciata col solito mazzo di fiori: "Questo è l’unico modo per farmi notare da te!". Lei, per sdebitarsi, invita Cataldi, che sei giorni prima le ha inviato una richiesta di amicizia via social, a bere un caffè, ma da quel momento il trentottenne "assume atteggiamenti ossessivi e persecutori", inondandola di foto di oggetti preziosi e incalzandola con vocali e telefonate. Uno schema fisso che il giudice descrive così: "Non solo contatta in modo ossessivo le vittime con chiamate e messaggi, ma mostra una particolare invadenza nella loro vita privata, presentandosi nei pressi dei luoghi di lavoro di queste ultime e facendosi più volte trovare anche vicino alle loro abitazioni".