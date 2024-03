Dagli escavatori nei cimiteri ai pc vecchi, nuova protesta

Si apre un nuovo fronte di proteste a Palazzo Marino. Ieri i dipendenti della Direzione Servizi Civici e Municipi si sono riuniti in assemblea approvando all’unanimità l’apertura dello stato di agitazione, dando mandato alla Rsu e ai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Csa. Una protesta che coinvolge gli addetti ai servizi al cittadino, ai servizi funebri e cimiteriali, i lavoratori dei Municipi. Il motivo sono una serie di problemi irrisolti, tra cui l’ormai cronica carenza di organico, riassunti nell’ordine del giorno approvato: "Carenza di personale in tutte le aree, strumentazione obsoleta e inadeguata, strumentazione informatica e software malfunzionante, carichi di lavoro sempre maggiori" e altre doglianze. Carenze, tra le altre cose, anche nel parco mezzi di escavatori a disposizione nei cimiteri, oltre a "stress lavoro correlato e inadeguatezza strutturale delle sedi". Il prossimo step sarà l’invio, da parte dei sindacati, della lettera in Prefettura per comunicare l’apertura dello stato d’agitazione. Ma non è l’unico fronte aperto, perché è in corso la lunga vertenza della polizia locale. Vertenza che ha spaccato in due il fronte sindacale. Da un lato, ci sono i delegati di Cgil, Cisl e Csa, che, pur non rinunciando alla causa per condotta antisindacale, hanno avviato un confronto col Comune per trovare un’intesa sulla riorganizzazione. Dall’altro c’è la linea dura di Sulpl, Uil e Usb, che vanno avanti con la mobilitazione. A.G.