Da quarant’anni in prima linea "Il volontariato è nel mio dna"

di Alessandra Zanardi

Quarant’anni dedicati al volontariato e al soccorso. All’inizio in Croce bianca, poi nella protezione civile, quindi nella caserma locale dei vigili del fuoco, della quale è stato uno dei principali promotori. Roberto Pisati, 58 anni, è tra i virtuosi che verranno premiati dal Comune durante la cerimonia delle benemerenze civiche legata alla tradizionale Fiera del Perdono.

Volto noto delle emergenze, aveva solo 18 anni quando decise di fare le prime esperienze nel mondo del volontariato. "Non c’è stato un motivo scatenante, sentivo di dover fare qualcosa per gli altri – racconta –. Mio padre era stato a sua volta un volontario della Croce bianca: ho ereditato il suo spirito. E l’ho trasmesso ai miei figli. Certe cose ce le hai nel dna". È stato l’inizio di un percorso che lo ha portato anche ad accarezzare il sogno di creare a Melegnano un distaccamento di vigili del fuoco volontari. Un traguardo raggiunto solo il 1° giugno 2017, quando è stata finalmente inaugurata la caserma locale dei pompieri. Pisati è attualmente uno dei capisquadra ed è anche presidente dell’associazione Amici dei pompieri di Melegnano.

Dall’incendio del 2018 alla Rykem di San Donato, nel quale morì il collega di Pieve Emanuele Pinuccio La Vigna, a quello dello scorso settembre alla Nitrolchimica di San Giuliano, non si è mai tirato indietro, nemmeno nelle situazioni più rischiose. "Confesso che alla Nitrolchimica un po’ di paura l’ho provata, quando un bidone di solvente è esploso come un proiettile a poca distanza da me. Poi, come sempre, hanno prevalso dedizione e senso del dovere. L’importante è usare la testa e non voler fare gli eroi".

"Lo scorso ottobre a Binasco siamo intervenuti per un incidente stradale – prosegue –. Un giovane camionista era intrappolato nell’abitacolo di un tir con una trave di cemento armato che gli premeva addosso. Gli ho tenuto la mano per tutto il tempo dei soccorsi. Dopo quell’episodio siamo rimasti in contatto, a Natale mi ha chiamato per gli auguri. Quello che conta è anche il contatto umano".

Tra le operazioni portate a termine dai vigili del fuoco di Melegnano ci sono anche aneddoti curiosi, come quello di un grifone ferito, soccorso qualche anno fa a Pieve Emanuele. "Aveva un’intossicazione da piombo e doveva essere affidato al più presto ad un centro di cure – ricorda Pisati –. Volava di tetto in tetto, per catturarlo abbiamo dovuto usare una rete".

La consegna delle benemerenze civiche è in programma mercoledì alle 20.30 nel cortile d’onore del castello mediceo.