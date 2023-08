Dà in escandescenze Arrestato per rapina

Ubriaco infastidisce i passanti alla stazione a Pioltello, ma finisce in manette per una rapina a Milano di cui era stato protagonista lo scorso novembre. In cella, un 33enne di origini marocchine, sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione scoperto dai carabinieri dopo il controllo sulla sua identità. A chiedere l’aiuto delle pattuglie, alcuni passanti presi di mira dall’uomo che aveva alzato il gomito e si aggirava per strada a torso nudo. Le verifiche sul suo conto hanno fatto emergere i problemi con la giustizia e ai suoi polsi sono scattate le manette.

Ora, è in cella a San Vittore. L’arresto è avvenuto nell’ambito del pattugliamento straordinario dei quartieri difficili della città, Satellite, piazza Garibaldi e lo scalo ferroviario. Da settimane gli uomini del capitano Francesco Berloni presidiano tutte le zone calde, in passato, teatro di risse, azzerate proprio dalla presenza in pianta stabile dei militari.

Bar.Cal.