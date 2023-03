Da depuratore a bioraffineria Fa discutere il progetto del Cap

di Roberta Rampini

Trasformare il depuratore di Pero in bioraffineria per il trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e dei fanghi di depurazione. È l’obiettivo del progetto presentato a ottobre 2022 dal Gruppo Cap, azienda pubblica partecipata da tutti i Comuni della Città metropolitana di Milano. Un progetto che finora è rimasto nelle sedi istituzionali, ma ora è sulla bocca di tutti, dopo un volantino distribuito in paese dal circolo di Fratelli d’Italia. La forza politica che siede tra i banchi dell’opposizione lo definisce una “bomba ecologica” e annuncia che metterà in campo tutte le iniziative necessarie per informare i cittadini e difendere la salute e la qualità di vita dei cittadini. Il Gruppo Cap, da noi interpellato, in una nota stampa spiega: "Nell’area del depuratore di Pero sorgerà un impianto di trasformazione in energia degli scarti umidi e agro-alimentari pari a un massimo di 25mila tonnellate all’anno per i rifiuti liquidi agroalimentari e 40mila tonnellate all’anno per quanto riguarda la Forsu – si legge –. L’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto è stata chiesta già nell’ottobre del 2022 e interessa tutti gli enti competenti. L’obiettivo è produrre energia, calore e gas senza aumentare le emissioni climalteranti nell’ambiente, ma anzi sfruttando i rifiuti prodotti dagli abitanti del territorio". Sicuramente un progetto innovativo, in linea con la Direttiva Comunitaria 2009 28 CE sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che indica all’Italia le linee guida per avviare un percorso di transizione energetica e fotografa l’ampia disponibilità di fonti organiche nella Regione Lombardia e nella Città metropolitana di Milano.

Ma ora che è diventato di dominio pubblico è destinato a far discutere. "Per quanto ci riguarda la giunta ha espresso il primo parere negativo con delibera del 17 settembre 2021 e un secondo parere negativo a gennaio 2023", dichiara l’assessore alle politiche del territorio, ambiente e mobilità, Vanni Mirandola (nella foto). Nel verbale della giunta comunale del 26 gennaio vengono indicate anche le ragioni della contrarietà al progetto, "l’area circostante il depuratore dal 2017 è interessata da importanti e significative problematiche di molestie olfattive con conseguente disagio e continue segnalazioni da parte dei cittadini; il carico ambientale gravante sul territorio è già estremamente rilevante". Sarà la Conferenza di servizi alla quale partecipano anche il Comune di Milano, Rho e Settimo Milanese a decidere sul progetto.