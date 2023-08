Dà da bere al cliente ubriaco Barista multato e denunciato

La polizia locale ha denunciato il titolare di un esercizio commerciale per aver venduto ad un uomo, evidentemente ubriaco, l’ennesimo drink alcolico. Il fatto è avvenuto in un bar situato del centro e gli agenti sono stati richiamati dagli schiamazzi dei ragazzi presenti nel locale, che stavano prendendo in giro l’uomo ubriaco. Per il titolare dell’esercizio commerciale è scattata anche una sanzione amministrativa di 100 euro per il mancato rispetto delle normative. Sono frequenti le segnalazioni dei cittadini giunte alla centrale operativa della polizia locale per i ritrovi serali dei giovani, spesso accompagnati da schiamazzi. Le due pattuglie impegnate in questa attività hanno controllato diversi locali, tra cui un pub più volte segnalato per aver venduto alcol ai minorenni e per problemi di ordine pubblico. Dalla verifica effettuata, gli agenti hanno riscontrato la collaborazione del titolare per eliminare spiacevoli episodi e vietare l’accesso ai minorenni. Controllati anche gli orari di erogazione delle bevande alcoliche nei distributori della città. Da qualche giorno è in vigore l’ordinanza che ne limita la vendita per asporto, dalle 22 alle 7 del giorno successivo fino al 31 ottobre, nell’area del centro storico e nelle vie Milite Ignoto, Certosa di Pavia e Rizzo. Gli agenti hanno registrato il frequente abbandono di bottiglie e lattine.