Da Cinisello Balsamo a Orio Litta per promuovere il benessere

Novanta chilometri, 19 Comuni 3 tappe. Da Cinisello Balsamo fino a Orio Litta, camminando e portando un messaggio di salute. L’iniziativa ha messo insieme un network articolato: da Luca Papini, presidente del consiglio comunale, a ConnettiAMO Cinisello, dall’Azienda farmacie comunali Amf di Cinisello all’associazione Camminando sulla via Francigena. Circa 30 chilometri al giorno, alla scoperta del territorio, attraverso l’antica via dei pellegrini che nel 2025 potrebbe anche diventare patrimonio Unesco. "Siamo arrivati al termine di questa esperienza piena di salute, movimento e benessere. Tre giornate che hanno permesso alle nostre città di collegarsi – ha commentato Amf –. La comunità di Cinisello insieme ai pellegrini di Camminando sulla Via francigena hanno dimostrato quanto sia bello condividere momenti e iniziative legati alla salute, bene in comune". Questo vuole essere solo l’inizio di un percorso, promosso da Alessandro Ghisellini e sostenuto da Papini e dal sindaco di Orio Litta Francesco Ferrari. "L’augurio è che siano tanti passi insieme di benessere, cultura, scambi reciproci tra tutti i Comuni attraversati, di incontri, opportunità economiche, emozioni e tanto cammino – ha spiegato Ghisellini, presidente dell’associazione Camminando sulla Via Francigena –. Il ringraziamento va a chi ha sostenuto con tanto entusiasmo l’ambizioso progetto". Il gruppo di camminatori ha di fatto inaugurato il nuovo collegamento ciclopedonale tra Cinisello e Orio Litta, dando inizio a una nuova collaborazione che permetterà ai territori di creare nuove opportunità per lo sviluppo dei cammini e per la crescita economica e culturale. "Rappresento l’espressione e la voce di persone che hanno fatto del camminare uno stile di vita per migliorare sé stesse e il mondo che le circonda – ha sottolineato Papini –. I camminatori di Cinisello possono dare un enorme contributo allo diffusione della cultura del viaggio lento e dei cammini in Italia". Laura Lana