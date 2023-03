Da capannone a polo tecnologico Multinazionale sul territorio "Fiore all’occhiello per l’area"

di Monica Autunno

Degrado e abbandono cedono il passo alla tecnologia e al futuro, approda in Martesana Stack Infrastructure, multinazionale del settore tecnologico e informatico che già vanta un data center campus a Siziano, nel Pavese: ha acquisito un’area da 40mila metri quadrati nella zona industriale di Liscate, con un grande capannone dismesso che finì al centro delle cronache qualche anno fa per alcune "rave incursioni". Vi realizzerà un maxi data center alimentato a energia rinnovabile, a rafforzare la presenza dell’azienda in Italia. Per il paese un colpo grosso: "Siamo contenti - così il sindaco Lorenzo Fucci - . Perchè ci apprestiamo a portare a casa la riqualificazione di un’area e di un complesso degradati e problematici. E anche perchè lo facciamo attraverso una realtà di prestigio. Il nostro timore, ovviamente, era quello dell’ennesima logistica".

C’è anche un tema economico, non di ultimo ordine: l’accordo Comune-azienda prevede il versamento nelle casse comunali di oltre due milioni di euro in due anni. Parte degli oneri sono già stati iniezione d’ossigeno nel bilancio, pronto al battesimo consiliare, e salvadanaio per importanti investimenti: fra gli altri il rifacimento dell’illuminazione pubblica e la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale verso Vignate. Era il luglio dell’anno scorso quando Stack Infrastructure annunciava l’apertura del suo terzo data center nel campus di Siziano. La struttura, costruita in meno di 12 mesi su un terreno acquisito nel 2021, ha allora portato la capacità dei data center Stack in Italia a 120mila metri quadrati e ad oltre 50 mx di potenza. Struttura green, come sarà a Liscate, con alimentazione a energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici e infrastrutture tecnologiche all’avanguardia. Tutto il pacchetto per la certificazione Leed Gold. "Nella fase di trattativa ho avuto modo di visitare il campus di Siziano, e ne sono rimasto colpito - così Fucci - . Per la tipologia di realizzazione, per le partnership illustri, per l’elevatissimo livello di standard di sicurezza, per le prospettive importanti nel settore della digitalizzazione". Il polo potrebbe essere seguito da una ulteriore realizzazione sul territorio di Vignate, "l’azienda - ancora il sindaco - sta lavorando a un’espansione in quest’area, che segue un attento check sulle aree scoperte da fibra ottica e sulle potenzialità". Lo sguardo è anche alle opportunità di occupazione. Stack Infrastructure è partner per le infrastrutture digitali delle aziende più innovative e leader mondiale nello sviluppo e nella gestione di data center. I progetti in via di sviluppo potrebbero produrre centinaia di posti di lavoro.