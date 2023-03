Da Bari a Limbiate per uccidere Voleva "punire" sua moglie Dodici anni per tentato omicidio

È stato condannato a 12 anni di reclusione, e a 3 anni di libertà vigilata a pena espiata, per tentato omicidio, anche con l’aggravante della crudeltà, Costanzo Carlone, un 56enne che, il 3 marzo dello scorso anno, era arrivato a Limbiate, in provincia di Monza, partendo da Bari per aggredire l’ex moglie. In piena notte, secondo le indagini, aveva tentato di strangolarla, l’aveva colpita con calci e pugni e poi accoltellata con diversi fendenti al torace e alla testa.

La sentenza è stata emessa ieri dal gup Lorenza Pasquinelli nel processo con rito abbreviato (sconto automatico di un terzo sulla pena), a seguito delle indagini dei carabinieri e del pm Francesca Gentilini. La donna, 51 anni, dopo la brutale aggressione aveva avuto la forza di dare l’allarme. Sul posto erano arrivati i carabinieri e i soccorsi che l’avevano trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. I militari avevano poi trovato in zona l’uomo che si aggirava per strada con le mani ancora insanguinate e che aveva con sé un coltello a serramanico. E lo avevano arrestato.

La 51enne era stata aggredita mentre stava salendo in auto fuori dalla sua casa. "Finalmente ti ho preso. Adesso ti devo vedere morire", le aveva urlato lui. Dopo aver tentato di strangolarla e dopo averla accoltellata, le aveva messo, come si legge nell’imputazione, anche "un cappello di lana" davanti a naso e bocca per non farla respirare. E le aveva detto ancora: "Se rimani viva non dire a nessuno che sono stato io".

Lei, invece, è sopravvissuta ed è riuscita a farlo arrestare. Si è costituita parte civile nel processo ottenendo una provvisionale di risarcimento da 30mila euro. Il giudice non ha riconosciuto alcuna attenuante per l’uomo e ha confermato le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abietti.

Per mettere a segno la sua criminale intenzione, Carlone aveva guidato oltre dieci ore di seguito partendo da Bari, oltre 900 chilometri percorsi in preda, evidentemente, al rancore cieco di chi voleva “punire“ quella donna che aveva avuto la grave colpa, ai suoi occhi, di volersi separare da lui e rifarsi una vita altrove.

Nessun precedente alle spalle, Carlone si mise in macchina nel primo del pomeriggio del 2 marzoarrivando i al volante fino a Limbiate. Aveva con sé un coltello a serramanico. All’arrivo, nel cuore della notte, si era appostato sotto casa della moglie e appena possibile ce l’aveva messa tutta per mette in realizzare il suo proposito omicida. Aveva aspettato che lei uscisse per andare a lavorare, la colse alle spalle e l’aveva subito accoltellata alla schiena e al capo.

Ma anche nella sua volontà assassina, Carlone avrebbe fallito. Nonostante le ferite, la donna non morì dopo che I medici la portarono all’ospedale San Gerardo in codice rosso. Provvidenziale èra stato l’interventio del vicino di casa che sentendo le sue urla strazianti aveva e chiamato immediatamente i carabinieri.

M.Cons.