Da 70 anni un solo scopo "Vegliare su questa città"

di Laura Lana

Con un dispiegamento di uomini e mezzi nel parco di Villa Ghirlanda la polizia locale ha celebrato i suoi 70 anni. Un anniversario solenne insieme a forze dell’ordine, associazioni, ai corpi dei Comuni vicini e ai cinisellesi che si sono riuniti per ammirare lo schieramento delle unità del comando. "Non abbiamo una storia cronologica come le altre forze di polizia o l’esercito. Qualcuno fa risalire l’origine del nostro corpo all’Impero romano, quando una formazione paramilitare controllava la sicurezza per lo più notturna e soprattutto gli incendi – ha raccontato il comandante Fabio Crippa –. A me ha sempre lasciato perplesso questo riferimento e preferisco andare all’etimologia della parola. Eravamo i vigili urbani, cioè le guardie della città e che appartengono alla città".

Con 10 ufficiali e 70 agenti, oltre al comandante, quello di Cinisello è uno dei corpi più importante della provincia con servizi rari anche nelle polizie locali del resto della regione, come il turno notturno nei weekend. "Ci siamo sempre. C’eravamo anche a marzo 2020, quando iniziò la pandemia – ha ricordato Crippa –. In campo c’erano più pattuglie di quelle che ci sono oggi, perché anche i colleghi della parte amministrativa del comando andarono in strada. Siamo andati a fare la spesa per le persone durante il lockdown. Per questo dico che sappiamo fare tutto e che siamo dentro, insieme alla città".

Un corpo profondamente cambiato nelle mansioni e nel ruolo in questi 70 anni. "Negli ultimi 5 anni ci sono stati 60mila interventi gestiti dalla centrale operativa. Siamo passati dal 75 al 98% delle richieste processate e abbiamo improntato una nuova comunicazione con i cittadini, per allargare la platea delle segnalazioni". In un solo anno il comando ne evade duemila attraverso il portale online. "Abbiamo preso il controllo di vicinato e lo abbiamo messo lì dentro". Da vigile urbano ad agente di polizia locale. "Registriamo 60 attività di indagine su utenza debole e solo 10 anni fa non eravamo in grado di farlo. Negli ultimi 10 anni abbiamo una media di 600 incidenti all’anno, ma nel decennio precedente erano 1.200. Ogni anno incontriamo duemila studenti e forse anche lì sta la sicurezza stradale di tutti noi e il calo dei sinistri".

Un cambiamento che è andato "al passo con quello della città. Cinisello si è modificata tanto negli anni e, inevitabilmente, la polizia locale si è adeguata alle nuove esigenze. Ha cambiato sede e anche incombenze. Ha adottato nuovi strumenti e allargato le competenze", ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello. Nel 2018 è stata aperta anche la sede decentrata alla Crocetta. "Un presidio e un punto di ascolto che abbiamo voluto fortemente, così come abbiamo voluto investire sul personale. Diciamo grazie alla polizia locale e al suo impegno a 360 gradi: solo nel 2022 il corpo è stato protagonista di oltre 10mila interventi, di cui 7mila di sicurezza stradale e 3mila di sicurezza urbana", ha concluso il sindaco Giacomo Ghilardi.