Custodiscimi, riconsegnate 1.200 piante

Partiamo dall’idea iniziale: Custodiscimi è un’iniziativa congiunta di Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia che propone la presa in custodia di una piantina forestale in occasione della Giornata mondiale delle Foreste – il 21 marzo – il suo trapianto, la sua cura e manutenzione per un periodo di circa 8 mesi, e la sua restituzione a Forestami nell’autunno 2023 (in occasione della Giornata nazionale degli Alberi), per poi essere messa a dimora e andare a costituire nuovi boschi urbani. Veniamo al risultato: ieri sono state oltre 1.200 le piantine riportate durante la giornata di riconsegna dell’iniziativa Custodiscimi. Sarà ancora possibile riconsegnare la propria piantina ai seguenti indirizzi: Cascina Centro Parco, Parco Nord Milano dal 23 al 26 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; Giardino comunitario MilanoGreenWay, via Italo Svevo 3 dal 22 al 29 ottobre, dalle 10 alle 18; Cascina Nascosta il 24 e il 26 ottobre, dalle 10 alle 12.30. Purtroppo, nonostante le cure dei custodi, 300 piantine non ce l’hanno fatta.