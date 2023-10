Custodiscimi, fase due. Le piantine adottate sono cresciute e messe nel terreno

Lotta al cambiamento climatico, seconda fase di Custodiscimi, progetto collaterale di Forestami, 147 famiglie a Cernusco e 75 a Basiano hanno restituito la pianta presa in affido in primavera. Tutti gli esemplari curati con amore entreranno a far parte del maxi-polmone, 3 milioni di essenze messe a dimora entro 7 anni, che Comuni e Città Metropolitana stanno creando in provincia. Il super bosco passa anche dal vivaio diffuso anti-smog. A marzo, gli adottanti avevano ricevuto il vasetto con il compito di fare crescere l’alberello, nel fine settimana, l’hanno reso. L’operazione organizzata con Legambiente ha come obiettivo "coinvolgere direttamente i cittadini nel grande programma verde, una lezione sul campo di tutela ambientale. Un altro modo per riflettere sulla necessità di abitudini e stili di vita che contribuiscano a ridurre l’inquinamento". Fra i partecipanti anche il sindaco di Cernusco Ermanno Zacchetti che si è occupato di un olmo bianco. L’anno scorso Forestami è andato oltre le aspettative: 427.475 gli alberi piantati tra capoluogo e hinterland, 400mila era la soglia minima. Nel 2023 altre 16mila piante e 2mila arbusti a Milano, mentre in provincia la primissima azione della stagione ha portato in dote 7mila essenze tra Pioltello, Cesano e Rosate.

A Sesto, invece, c’era anche Marzio Marzorati, il presidente di Parco Nord Milano, all’evento di restituzione di Custodiscimi. Insieme ad altri 2.500 cittadini anche lui è stato custode di una piccola piantina forestale, per riconsegnarla dopo 7 mesi per essere messa a dimora. "Centinaia di persone si sono prese cura di una pianta attraverso il progetto Forestami che ha avviato lo scorso anno Custodiscimi, che rappresenta il primo esperimento di vivaio popolare diffuso. Oggi questi esemplari ritornano dopo mesi di cura sui balconi, sulle finestre e nei giardini per poter trovare casa nei nuovi boschi urbani - ha commentato Marzorati -. È un impegno decisivo per la natura in città". Parte delle piante andrà proprio al Parco Nord, dopo la riconsegna che è stata effettuata nella cascina di via Clerici. Gli agronomi in questi giorni valuteranno una a una tutte le piantine ricevute e le loro condizioni di salute per destinarle alle prossime piantagioni collettive della stagione che sta per iniziare.

Barbara Calderola

e Laura Lana