Cusano Milanino (Milano), 16 aprile 2121 – Quasi un anno fa, un’esplosione aveva svegliato di soprassalto gli abitanti del centro di Cusano Milanino. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato e posto agli arresti domiciliari due cormanesi - un italiano di 24 anni e un moldavo di 21 - ritenuti responsabili di quell’attentato.

Da quella notte del 15 maggio dello scorso anno, quando una bomba carta venne fatta esplodere davanti alla vetrina di un negozio di parrucchiere sotto il portico della galleria commerciale di via Mazzini, i carabinieri di Cusano Milanino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, avevano dato vita a una indagine che ha portato all’identificazione dei due presunti responsabili. Dietro a quel’attentato dinamitardo, che ha provocato gravi danni alla vetrina del negozio, si celerebbe un gesto intimidatorio per convincere la titolare dell’esercizio commerciale a non testimoniare contro di loro.

Nel giugno del 2020 la donna avrebbe dovuto rendere testimonianza nell’ambito di un procedimento penale che vedeva i due arrestati imputati per il reato di lesioni personali aggravate ai danni di due coetanei, per fatti accaduti nel 2018 a Milano. La commerciante era stata testimone oculare di quel fatto. Subito dopo l’esplosione, il comandante della caserma dei carabinieri, il luogotenente Stefano Di Cesidio, aveva ricordato di aver annotato una notifica fatta tempo addietro in merito alla convocazione per il processo. Da qui, ha sguinzagliato i suoi uomini alla ricerca di elementi in grado di identificare i due sospettati che erano stati chiaramente ripresi da un video di sorveglianza, ma dei quali non si conosceva l’identità.

Nel corso dell’attività investigativa i militari sono riusciti a identificarli individuando anche l’autovettura utilizzata per gli spostamenti, riuscendo a mappare il percorso attraverso lo studio e l’analisi dei tabulati telefonici. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire anche gli abiti indossati durante l’attentato e di riscontrare, anche attraverso l’esame dei telefoni cellulari, ulteriori elementi a loro carico. I due sono stati fermati e poi condotti nuovamente alle loro abitazioni di Cormano agli arresti domiciliari.