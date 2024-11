Cultura per tutti: eventi e incontri tra gli scaffali La biblioteca Icom pop-up library a Milano si trasforma in un luogo inclusivo e partecipato, offrendo eventi culturali e educativi per cittadini, studenti e professionisti. La riqualificazione include anche un centro studi sulla museologia e l'uso di arredi provenienti da musei milanesi per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità.