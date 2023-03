Cultura e multimedialità “Per-corsi” per i giovani

Aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro “sfruttando” le loro inclinazioni e passioni. Il Comune di Pero ha aderito al progetto "Per-corsi. Community digitali tra arte e cultura", promosso dal Comune di Milano e Città Metropolitana. Il progetto è rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni, con priorità per i cosiddetti Neet (Not engaged in Education, Employment or Training), prevede percorsi formativi gratuiti nell’ambito delle arti applicate contemporanee e antiche, arti multimediali e organizzazione di eventi. Insieme ad un mentore, ogni giovane avrà la possibilità di costruire un percorso personalizzato. I corsi proposti: organizzazione di eventi culturali, fumetto, grafica ed editoria digitale, video making, moda, antichi mestieri, giochi da tavolo e illustrazione. I Per-Corsi avranno come sede la Scuola Superiore d’Arte Applicata di via Alex Visconti 18, Milano. "Questi corsi sono una bella opportunità per i nostri ragazzi" - commenta Stefania Marano, assessore alle Politiche sociali, Scolastiche e Culturali del Comune -. Ro.Ramp.