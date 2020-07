La Lega sarà in corsa alle Amministrative del 20 e 21 settembre. Domenica un gazebo è stato allestito in piazza per il tesseramento e per testimoniare l’impegno del Carroccio. "Nei prossimi giorni annunceremo il nostro candidato" hanno confermato l’attuale commissario di sezione Curzio Trezzani e Maria Teresa Perletti, l’ex sindaco dimessasi per le divisioni in seno alla maggioranza lo scorso febbraio. "Con le mie dimissioni è stato lasciato un vuoto in un momento delicatissimo. Abbiamo vissuto i mesi della pandemia senza indicazioni alla popolazione. Non si sono gestiti i servizi come invece hanno fatto gli altri Comuni. Per colpa di chi? Non certo nostra" ha commentato Perletti. Al momento per la poltrona di sindaco sono in corsa Maltagliati (Prima Cuggiono e Castelletto), Bellani (Agorà) e Cucchetti (Cuggiono Democratica).

