Crollo di calcinacci nel “salotto“, spuntano transenne e nastri

Pioggia di calcinacci sotto il porticato di piazza Duomo 21 ieri mattina attorno alle 7.30. Nessuno per fortuna è rimasto ferito ma immediata è stata la segnalazione che ha fatto accorrere in pieno centro i vigili del fuoco, i quali hanno controllato la situazione della volta e messo in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti di polizia locale. E, dopo l’azione dei pompieri, i tecnici comunali del Nuir (Nucleo intervento rapido) hanno transennato l’area e sistemato dei nastri di plastica nel punto interessato per tenere alla larga i passanti. Informata anche la Soprintendenza, in vista dell’intervento di ripristino. Non è la prima volta che scene simili avvengono in questo gioiello della città. Il 26 ottobre del 2021, l’allarme era scattato in via Ugo Foscolo

perché si era aperta all’improvviso una buca profonda a pochi metri dalla Galleria. Solo 20 giorni prima c’era stata una pioggia di calcinacci nella parte finale della Galleria, sulla facciata di via Silvio Pellico.

M.V.