Crolla l’argine con la ciclabile Danni ingenti

Sud Milano flagellato dal maltempo tra mercoledì sera e giovedì mattina. Ingenti danni ad auto e parchi. L’argine di una roggia è crollato trascinando con sé asfalto e alberi. Con l’ondata di maltempo in corso prosegue la conta dei danni che si aggiorna di ora in ora. Sicuramente uno dei comuni più colpiti è stato quello di Pieve Emanuele, letteralmente martoriato da nubifragi e vento forte. Lungo la ciclabile per Tolcinasco è franato un lungo tratto di argine di un torrente che ha provocato anche la spaccatura dell’asfalto. La frana ha trascinato tutto con sé asfalto e alberi.

La pioggia battente ha scavato l’asfalto, probabilmente già indebolito dalla presenza di nutrie che scavano tunnel proprio a ridosso dei corsi d’acqua. Il forte vento che ha divelto anche alcune impalcature di un cantiere ha “spinto“ gli alberi e la strada è franata. Era già accaduto un fatto analogo lo scorso anno, sempre durante una tempesta di pioggia e grandine. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Pierluigi Costanzo: "Il nostro territorio è stato interessato da un evento climatico di portata eccezionale, un fortissimo temporale con grandinata. L’ufficio ecologia e la Protezione Civile sono al lavoro da ieri sera per effettuare la conta dei danni e per mettere in sicurezza le situazioni più pericolose. Il problema più grave si è verificato lungo la ciclabile tra il cimitero e Tolcinasco, dove insieme ad alcuni alberi è crollata una parte dell’argine della roggia: il ripristino non sarà semplice, ma si lavorerà per effettuarlo quanto prima". Danni anche a Locate, dove alcuni rami sono piombati sulle auto in sosta. Stessa cosa è accaduta in via dei Pini. Al quartiere delle Rose è caduto invece un grosso albero che ha ostruito una carreggiata. Sul posto sono dovuti intervenire polizia locale e protezione civile.

Massimiliano Saggese