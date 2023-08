Crolla il balcone a Sant'Angelo Lodigiano: grave 17enne

Ragazzo di 17 anni precipita dal secondo piano di un palazzo durante una festa, ricoverato d’urgenza. È accaduto a Sant’Angelo, in un appartamento di via Mascagni, alle 21 circa di sabato. Una tragedia sfiorata. Secondo una prima ricostruzione, da parte delle forze dell’ordine, in quel momento un gruppo di giovani partecipava a una festa privata. Sembra che, per il cedimento strutturale di una lastra di marmo, che fa da davanzale sopra al parapetto del balcone interessato, sia capitata la caduta del 17enne. Si tratta di un adolescente, residente a Caselle Lurani, che era in compagnia di amici. Non sarebbero infatti state segnalate liti, con possibili spinte, all’interno dell’appartamento, ma si tratterebbe di una spaventosa fatalità. Il ragazzo è caduto al suolo, sulle piastrelle del piano terra, dal secondo piano e quindi da circa 7 o 8 metri di altezza. I carabinieri della stazione locale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto ma, dalle prime informazioni, sembra che abbia ceduto una parte di un balcone e poi sia accaduto il peggio. Tutto mentre il giovane si trovava sul balcone insieme a un amico. Questo mentre, nell’immobile, era in corso una festa e ci si stava quindi divertendo. Il ragazzino è stato quindi presto raggiunto dall’automedica e da un’ambulanza della Croce bianca e accompagnato, per accertamenti e cure, all’ospedale policlinico San Matteo di Pavia.

Il ragazzo, che riportava traumi vari, è stato trattenuto nella notte. Gli è stato assegnato un codice giallo, di media gravità, ma per fortuna non dovrebbe correre pericolo di vita. Sono arrivati in posto anche i vigili del fuoco del distaccamento volontario santangiolino, per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento. Paola Arensi