Crocetta da riqualificare. Il piano rivisto e corretto

Una nuova area verde, una nuova piazza, piste ciclabili e la riqualificazione degli attuali servizi: il centro civico traslocherà nel nuovo edificio che sorgerà in viale Abruzzi, un nuovo centro polifunzionale e la casa della salute. Dopo un lavoro di revisione, è pronto il nuovo progetto Entangled, il programma di rigenerazione urbana che farà atterrare sulla Crocetta 15 milioni di euro, vinti da un bando di Regione. La novità maggiore riguarda la scuola Anna Frank, che non sarà più abbattuta ma ristrutturata per una destinazione esclusivamente didattica. I lavori saranno di efficientamento energetico e adeguamento, miglioramento sismico a elevati standard sotto il profilo della sicurezza strutturale e riduzione dei consumi. "Con questa revisione andremo a riqualificare ancora di più la Crocetta – commenta il sindaco Giacomo Ghilardi –. Abbiamo inserito una piazza non prevista, confermato il giardino, mantenuto tutti i servizi e ammoderneremo tutti gli ambienti della scuola, che avrà mille metri quadri in più a disposizione. Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini che ci avevano portato una petizione e per 4 mesi abbiamo ascoltato tutti, come dimostra il nuovo progetto". L’intera area che si affaccia su viale Abruzzi vedrà la demolizione dell’edificio attualmente presente con la sostituzione di un nuovo stabile da destinare a centro polivalente: nella parte ovest sarà ospitato l’asilo con ingresso esclusivo e giardino più grande rispetto a quello attuale, a est sarà collocato il centro civico per l’incontro intergenerazionale, attività per anziani e lo spazio giovani (ex Icaro) che avrà una sala di registrazione, un’area ristoro e coworking, oltre a ulteriori spazi per la nuova casa della cittadinanza. Davanti alla scuola Frank, dalla demolizione dell’attuale centro anziani di via Friuli nasceranno una nuova piazza e un nuovo spazio verde, strategico in un’area fortemente edificata. Verranno poi ridefiniti i percorsi ciclopedonali fino a via Matteotti attraverso la piazza sopraelevata, con installazioni multimediali e artistiche. Sarà creata la Casa della salute, dove collocare i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, compresi gli ambulatori di medicina generale e specialistica ambulatoriale e sociali.