“Critical mass“: tutti in bici per chiedere più sicurezza

Critical mass, organizzata a Novate la quarta edizione. Un giovedì sera diverso, una pedalata in compagnia, con una cinquantina di partecipanti. A Novate è iniziato tutto nel 2020 per la commemorazione di un incidente all’incrocio tra via Cascina del Sole e via Balossa. Proprio a quell’incrocio da 4 anni è legata una bicicletta bianca, una “ghost bike”, in memoria di chi ha perso la vita in bicicletta, proprio in quel punto. Il gruppo, coordinato dal novatese Rosario Lo Valvo, ha sottolineato la voglia di fare una festa su due ruote, per ricordare che la strada non è proprietà degli automobilisti, ma un luogo dove sono dovuti sicurezza e rispetto a tutti gli utenti. " Quello di giovedì non è stato solo un giro in bici per Novate. Quando si è formata la massa e noi ciclisti siamo diventati un unico grande veicolo si è creata la magia. Definisco la strada come la scena del crimine più grande del mondo. Basta guardare i numeri di morti sull’asfalto per capire che non c’è da scherzare. Eppure, quando siamo in massa, tutto diventa diverso e magico", spiega Rosario Lo Valvo. Da.Fa.