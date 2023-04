Crisi Sofar, si apre uno spiraglio dopo l’ultimo incontro fra azienda e sindacati, "ma lo stato di agitazione rimane. Un passo in avanti c’è, ma è insufficiente per la svolta". Prosegue la trattativa per limare i licenziamenti. A rischio in città 33 posti dei 333 esuberi dichiarati da Alfasigma, uno dei cinque colossi farmaceutici del Paese, che l’anno scorso ha acquisito la storica azienda di casa. Il piano di riorganizzazione è stato annunciato dalla nuova proprietà dopo le nozze. "Sovrapposizioni di ruoli, brevetti in scadenza e necessità di ricambio di professionalità obsolete" sono all’origine di una decisione su cui influiscono "anche aspetti congiunturali negativi che riguardano materie prime ed energia, così come i listini". Più in generale, spiegava la società in una nota all’inizio del braccio di ferro con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, "la razionalizzazione si rende necessaria per attuare il nuovo piano industriale, volto ad assicurare la crescita futura e consentire al Gruppo di rispondere alle nuove sfide di un mercato in continua evoluzione". Parole e piano respinti su tutta la linea dalle sigle. In campo anche il Comune, il sindaco Diego Cataldo (nella foto) chiede "la massima difesa dell’occupazione e prospettive di sviluppo concreto della società nel territorio che porti serenità ai nostri lavoratori e alle loro famiglie". Obiettivi "in linea con le potenzialità del sito che per la vicinanza a Milano, la specializzazione del personale e la posizione strategica di fronte all’A4 potrebbe addirittura crescere in futuro", spiega il primo cittadino.

Bar.Cal.