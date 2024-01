Crescono le donne al lavoro 100mila occupati in più

In viale Certosa 239, dove si trova il quartier generale milanese dell’ex Ilva, si attendono con il fiato sospeso gli sviluppi dopo che la parabola di Arcelor Mittal in Acciaierie d’Italia è giunta al capolinea, ennesima doccia fredda dopo una crisi infinita. Un centinaio di impiegati milanesi, oltre a una trentina di operai nel sito di Paderno Dugnano, guardano alle future mosse del Governo sul nodo dell’acciaieria di Taranto. "C’è preoccupazione – spiega Marco Giglio, segretario generale della Fim Cisl di Milano – questi lavoratori milanesi, pur non essendo in cassa integrazione, vivono da anni in un loop senza soluzioni". Lo scorso novembre erano anche scesi in piazza, bloccando viale Certosa, per chiedere "risposte" sul loro futuro. Poi c’è la crisi di colossi come Whirlpool e Magneti Marelli, le acque agitate nell’automotive, altri fronti che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi rovinando la festa di dati che dipingono la crescita dell’occupazione in Lombardia.

Secondo gli ultimi rilievi di Unioncamere, relativi al terzo trimestre dell’anno scorso, la forza lavoro in Lombardia è aumentata infatti del 2,2%: una percentuale che corrisponde a circa 100mila posti di lavoro in più rispetto al trimestre precedente. Occupazione che cresce soprattutto tra le donne e nel settore dei servizi, con punte nel commercio e turismo, "a significare un cambio del tessuto produttivo della Lombardia". Il secondo aspetto positivo riguarda la crescita qualitativa: aumentano infatti i contratti a tempo indeterminato. Ma ci sono anche segnali preoccupanti e nodi ancora da sciogliere. "Per quanto riguarda la cassa integrazione – spiega Enzo Mesagna, segretario della Cisl Lombardia – purtroppo verso la fine dello scorso anno abbiamo iniziato a registrare l’aumento di ore di cassa integrazione ordinaria, un segnale negativo che ci fa preoccupare per il 2024. La situazione di incertezza di politica ed economia internazionale, pensiamo alle due guerre in corso, stanno portando le imprese a rallentare i processi di investimento che avevano messo in conto". Poi ci sono le imprese che non trovano figure professionali e, dall’altra parte, "uno zoccolo duro di inattività composto prevalentemente da giovani, i cosiddetti Neet, e da donne" che continuano a restare escluse dal mondo lavoro.

"Questo è un problema che dobbiamo aggredire – sottolinea Mesagna – affinché l’incontro tra domanda e offerta possa raggiungere livelli che tutti auspichiamo. La crisi demografica ha delle ricadute importanti in questa dinamica: stanno diminuendo i lavoratori e le imprese faticano e faticheranno sempre più a reperire manodopera e professionalità". Il rapporto certifica anche il progressivo spostamento dell’economia della “locomotiva d’Italia“ verso il settore dei servizi, dove si registrano i maggiori incrementi occupazionali. "La manifattura in generale sta reggendo – conclude Giglio – nonostante alcuni segnali di rallentamento della produzione, che si riflettono anche nell’aumento dell’apertura di procedure di cassa integrazione ordinaria".

Andrea Gianni