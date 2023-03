Covid, Conte ai pm di Bergamo: “Mai avuto in mano la bozza sulla zona rossa”

I camion militari con le bare nella zona rossa della Bergamasca

Bergamo – Continuano i colpi di scena nell’inchiesta della procura di Bergamo sulla partenza del Covid in Italia. Nella relazione finale agli atti dell’inchiesta di Bergamo, gli inquirenti scrivono che “si ritiene che l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente Fontana, l’assessore Gallera e i componenti del Cts conoscendo le gravissime previsioni sull’andamento del contagio abbiano deciso di non adottare immediatamente i conseguenti provvedimenti di propria competenza con ogni relativa conseguenza in ordine alla configurabilità dei reati di epidemia colposa e delitti colposi contro la salute pubblica”.

Il fatto che il 5 marzo 2020 la bozza fosse già sottoscritta dal Ministro Speranza mi è stato riferito successivamente, credo dai miei collaboratori. Il documento firmato non è mai stato nelle mie mani», aveva spiegato il 12 giugno 2020 ai pm di Bergamo l‘allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sentito come persona informata sui fatti nell‘indagine sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana. L‘ex premier ha risposto a una domanda sul decreto per istituire la zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo di cui Speranza lo aveva informato.

Il provvedimento fu firmato solo dall‘allora ministro e non entrò in vigore. “Nonostante il presidente dell’Iss fosse a conoscenza delle conseguenze devastanti del Covid-19 in Cina e nonostante a fine gennaio vi fosse stata la conferma che il virus era ormai giunto in Italia, è emerso che non sono state adottate iniziative dirette a preparare il Sistema sanitario nazionale a prepararsi e a rispondere all’emergenza”. E’ quanto emerge negli atti di chiusura dell’inchiesta della procura di Bergamo che vede una ventina di indagati tra cui Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss.

Inoltre, sul fronte dei tamponi, “dall’analisi delle copie forensi sono emersi elementi che, se confermati da successive indagini, evidenziano la commissione di una truffa ai danni dello Stato”. In un documento allegato agli atti si attesta che per i “primi 200 test da parte dell’Istituto superiore di sanità emerge che gli oneri per il predetto numero di test (200) sono pari a 150.000 euro”, così come “si chiedono risorse utili per l’effettuazione di almeno 800 test, pari a 600.000 euro lordi”.

Ciò significa “che il costo sostenuto e da sostenere per ogni test effettuato presso il laboratorio dell’Iss è pari a 750 euro”. Sul punto sono state richieste informazioni all’azienda ospedale - Università di Padova, la quale ha comunicato che nel febbraio-marzo 2020 veniva prevalentemente usato un tipo di test, con un “costo industriale unitario pari, allora, a 2,82 euro”. La vicenda, di competenza della procura di Roma, “necessita ovviamente di ulteriori indagini”.