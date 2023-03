Covid, ripresa lenta per le donne "Meno lavoro per le più qualificate"

di Andrea Gianni

La ripresa occupazionale nella Città metropolitana di Milano dopo la pandemia penalizza le donne, anche nella "qualità del lavoro". Pagano il prezzo più alto, infatti, le "alte professionalità femminili": la linea degli avviamenti, cioè dei nuovi contratti, fotografa la crisi anche per le figure più qualificate. Un quadro che emerge da un’analisi del Dipartimento mercato del lavoro della Cgil di Milano, diretto da Antonio Verona. "È del tutto evidente il graduale, lento, recupero della percentuale di occupate sulla popolazione femminile dai 15 ai 64 anni di età fino a poco prima della pandemia – si legge nel dossier –. La differenza si apprezza più tardi, quando la forbice maschifemmine torna ad espandersi a motivo di una difficoltà delle donne a recuperare i valori pre-pandemici con la medesima rapidità realizzata dalla popolazione maschile". Alcuni dei motivi alla base potrebbero essere "il persistente bisogno di cure familiari, la crescente difficoltà ad accedere al lavoro da remoto, o le caratteristiche dell’occupazione".

Occupazione che si concentra per oltre il 50% nei settori dei servizi alle imprese e alla persona, e nell’istruzione e sanità. Il 34,1% delle lavoratrici milanesi ha un contratto part time, mentre per gli uomini la percentuale è solo del 9,5%. E, analizzando gli avviamenti nel 2022 rispetto al livello di competenze, emergono le criticità. Cala la quota dei contratti firmati da donne con "alte competenze", e la flessione si registra anche fra le "basse competenze". L’unica linea che sale è quella sulle competenze medie. "La percentuale delle avviate nell’ultimo scorcio di tempo sul suo totale – sottolinea la Cgil – descrive un indebolimento della qualità del lavoro". Un fenomeno che secondo Melissa Oliviero, della segreteria milanese della Cgil, è legato a un calo della domanda di lavoratrici femminili più qualificate in una fase di incertezza del mercato del lavoro. "La forbice fra il tasso di occupazione maschile e femminile torna ad allargarsi – spiega – il mercato del lavoro si muove con prudenza vista l’incertezza del quadro mondiale e a farne le spese sono le alte professionalità femminili. Più in generale la qualità del lavoro delle donne non migliora e persiste la differenza salariale. Due terzi delle dipendenti guadagnano meno di 1.500 euro al mese". Le donne, a Milano, rappresentano il 43% dei dipendenti. Ma le dirigenti sono solo il 21% rispetto ai manager uomini, mentre le donne con una posizione da quadro sono il 33%. E il 18% delle donne lavora in una condizione di "sovraistruzione", cioè ha un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla mansione.