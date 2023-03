Ospiti Trivulzio morti di Covid, i parenti: “Processo su quell’ecatombe”

Picchetto dei parenti delle vittime al Trivulzio

Anziani morti di Covid al Pio Albergo Trivulzio: i parenti si augurano che possa presto aprirsi un processo. La notizia della chiusura delle indagini del filone bergamasco sulla gestione italiana e lombarda della pandemia e l’avvicinarsi dell’udienza in cui verrà conferito l’incarico per una perizia sul “caso Baggina” rappresentano motivi di speranza per i familiari degli anziani ospiti morti di Covid a inizio 2020 nella storica casa di riposo milanese.

La perizia

“Questa udienza (in programma lunedì 6 marzo, ndr) – si legge in una nota dell’associazione Felicita, nata proprio per raccogliere i parenti delle vittime di coronavirus nella struttura meneghina – costituisce un passaggio importante sulla strada verso un processo che possa accertare le eventuali responsabilità penali in relazione agli oltre 300 decessi avvenuti al Pio Albergo Trivulzio durante i primi mesi della pandemia”.

Quel giorno verrà conferito l'incarico per la perizia per fare chiarezza nelle nuove indagini sulle morti. A dicembre, infatti, il gip milanese Marta Pollicino ha nominato un pool di otto esperti che dovrà accertare la sussistenza o meno del “nesso di causalità tra i decessi e le infezioni” Covid “riscontrate tra gli ospiti” e “il personale”, tra il primo febbraio e il 30 giugno 2020, e le “eventuali inosservanze” delle misure di sicurezza.

La ripartenza

La decisione sulla perizia, con la formula dell'incidente probatorio, è arrivata dopo che l'indagine nei mesi scorsi è ripartita, perché il gip Alessandra Cecchelli a fine giugno ha respinto l'istanza di archiviazione che i pm avevano formulato per il direttore generale Giuseppe Calicchio, indagato con le accuse di omicidio e epidemia colposi e violazione delle regole sulla sicurezza, e per la struttura.

All'archiviazione del fascicolo si era opposta l'associazione Felicita, coi legali Luigi Santangelo e Luca Santa Maria. L'udienza si terrà presso l'aula bunker di piazza Filangieri. All'udienza, spiega Felicita, “parteciperanno molti parenti delle vittime, oltre al direttivo della nostra associazione che, insieme ai parenti dei deceduti, si è costituita come parte offesa”.