Milano, 26 giugno 2020 - Su 170 “nuovi” contagiati dal coronaviurs comunicati ieri alla Protezione civile nazionale dalla Lombardia (più di metà dei 296 totali registrati in Italia, quasi il doppio degli 88 di mercoledì), 168 hanno fatto il tampone nell’ultima settimana; 84, cioè la metà, sono positivi “deboli”, con una carica virale molto bassa, e 53 sono stati scoperti attraverso test sierologici effettuati nella Bergamasca. Dove si collocano in tutto 79 dei 170 positivi di ieri - l’1,7% in una batteria di 9.832 esiti di tamponi caricati nel sistema regionale -, di cui 51 a Bergamo città, mentre 28 sono in provincia di Milano, di cui due nelle Rsa e 19 a Milano città, che è arrivata a 10.321 casi in pandemia.

Proprio da ieri la Protezione civile ha modificato il set di dati chiesti quotidianamente alle Regioni, introducendo tra le novità, come la Lombardia chiedeva, la distinzione tra "casi identificati da sospetto diagnostico" e "da attività di screening". Su 93.431 lombardi contagiati durante la pandemia, inclusi i morti che ieri sono arrivati a 16.608 con un aumento in ventiquattr’ore di 22, sono 88.676 i positivi individuati perché sono arrivati in un ospedale, sono stati male a domicilio oppure segnalati come “contatti stretti”. Gli altri 4.755 hanno scoperto di avere il virus dopo esser risultati positivi agli anticorpi: il cinque per cento, e il numero più alto in Italia. Del resto sono lombardi il 39% dei 239.706 contagiati individuati in tutto nel nostro Paese, il 48% dei 34.678 deceduti in pandemia, e 11.992 su 18.303 italiani "attualmente positivi", di cui 622 lombardi ricoverati in reparto, 48 in terapia intensiva e 11.322 isolati a casa.

Ma è un numero che dipende anche dalle diverse politiche di screening adottate dalle Regioni: il Piemonte ha scoperto coi test sierologici 3.324 dei suoi 31.296 contagiati, mentre l’Emilia Romagna, su 28.351, solo 402; il Lazio ha avuto 2.082 positivi scoperti via screening su 8.051, la Puglia addirittura 2.087 su 4.530. Invece il Veneto, patria del tamponamento massivo che anche ieri con 11.367 esami molecolari stanava quattro positivi, ne ha individuati passando dai test sierologici in tutto 6 (sei) su 19.257 totali (cinquemila meno della sola provincia di Milano). Su 4,9 milioni di veneti, 397.538 sono stati invece sottoposti a tampone durante la pandemia; i test processati in Veneto (compresi quelli di controllo) sono stati 908.873, circa ottantamila meno dei 990.652 tamponi fatti a 592.797 su dieci milioni di lombardi.

In Lombardia sono quasi altrettanti, ormai, i test sierologici eseguiti gratuitamente nell’indagine epidemiologica della Regione: "Oltre 550 mila", ha detto ieri l’assessore al Welfare Giulio Gallera, sinora a ex quarantenati, contatti di contagiati, operatori sanitari e forze dell’ordine. Ma oggi , ha annunciato il governatore Attilio Fontana, inizia lo screening di massa degli anticorpi nei comuni della bassa e media Val Seriana - Albino, Alzano Lombardo, Nembro - massacrati dal coronavirus, per avere "una fotografia ancor più dettagliata di come si è diffusa l’epidemia".